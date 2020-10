MOJO bereidt zich voor op festivalseizoen: ’niks doen geen optie’

„We kunnen simpelweg niet wachten tot we zekerheid hebben”, zegt een woordvoerder. „Grote festivals kun je niet op korte termijn organiseren, daar gaat veel aan vooraf.” MOJO houdt er wel rekening mee dat al het werk voor niets is, als blijkt dat evenementen ook dan nog niet gehouden mogen worden. „Natuurlijk is dat gek voor iedereen die er nu mee bezig is. Maar als de mogelijkheid zich wel voordoet, moet het wel plaats kunnen vinden. Als je nu niks doet en het blijkt wel te mogen, is dat helemaal zuur.”

Daarom is er volop contact met agenten in het buitenland en worden artiesten, onder voorbehoud, geboekt. Ook wordt er gekeken naar alternatieven. „Dat kan een andere vorm zijn of met extra maatregelen. Het is allemaal nog gissen. Maar zolang er een kans is, hoe klein ook, dat het door kan gaan dan gaan wij door met voorbereiden.”