MAX zendt door BNNVARA gecancelde documentaire over cancelcultuur uit

Nadat BNNVARA zich had teruggetrokken, benaderden de documentairemakers Jan Slagter. „Het is inmiddels wel duidelijk dat ik geen fan ben van de huidige woke- en cancelcultuur”, aldus de directeur van Omroep MAX. „Ik heb me daar regelmatig tegen uitgesproken, we slaan er wat mij betreft in door. Een verhaal heeft altijd meerdere kanten en het is belangrijk die te belichten. Fidan en Kees schuwen in deze serie hun persoonlijke visie en ervaring niet en stellen maatschappelijke vraagstukken aan de kaak die te vaak onbesproken blijven. Dus toen BNNVARA zich terugtrok en wij werden benaderd om op de rijdende trein van deze reeks te springen, hebben we dat gedaan. Nadrukkelijk in goed overleg met de directie van BNNVARA.”

Schrappen

Mediakenner Victor Vlam en communicatie-expert Lars Duursma, meldden zondagochtend in hun podcast De Communicado’s al dat Suzanne Kunzeler, directeur content bij BNNVARA, de documentairereeks zou hebben geweigerd omdat ook de vermeende angstcultuur bij haar eigen omroep aan bod zou komen. De mannen beweerden dat zij, hoewel zij niet journalistiek inhoudelijk verantwoordelijk is, de makers zou hebben verzocht een passage daarover te schrappen. Toen regisseur Kees Schaap dat weigerde, trok de omroep zich terug. Vlam en Duursma beweerden in hun podcast overigens ook dat van ’goed overleg tussen MAX en BNNVARA met betrekking tot uitzending van de documentaireserie’ allerminst sprake zou zijn.

Volgens een woordvoerder van BNNVARA ligt dat allemaal net iets genuanceerder. „De serie De doe-het-zelf Dictatuur was een coproductie van Episode One en BNNVARA en zou bij BNNVARA worden uitgezonden op NPO Start. In deze serie wordt de huidige cancelcultuur onder de loep genomen. Tijdens het maakproces heeft de regisseur van het programma, de eigenaar van Episode One, een grappig bedoeld kerstpakket naar de eindverantwoordelijke bij BNNVARA gestuurd. In dit kerstpakket zat onder andere een doos chocozoenen met daarop een uitgeknipte blackface geplakt. Dat vond de ontvanger een onsmakelijke grap en dat heeft hij de regisseur in een gesprek laten weten. De maker heeft deze grap en zijn interpretatie van de reactie vervolgens onderdeel van de serie gemaakt. De wijze waarop hij dit in de serie had verwerkt was echter eenzijdig en wij vonden het niet juist om dit gesprek onder cancelling te scharen. We wilden het op deze manier niet onder onze eigen vlag uitzenden. Door de in onze ogen oneigenlijke manier waarop wij onderdeel werden gemaakt van deze serie werd het ingewikkeld om dit programma te beoordelen en in coproductie af te maken. Op verzoek van de maker hebben wij daarop de ruimte geboden om de serie bij een andere omroep onder te brengen. We zijn blij dat is gelukt bij omroep MAX.” Helaas was Kees Schaap, de betreffende regisseur waar BNNVARA in deze kwestie naar verwijst, niet bereikbaar om zijn kant van het verhaal uit de doeken te doen.

Afwijkend

In de vier afleveringen van De doe-het-zelf Dictatuur gaan Fidan Ekiz en Kees Schaap op zoek naar de relatie tussen de cancelcultuur en de toegenomen polarisatie. Waarom worden mensen met afwijkende meningen en afwijkend gedrag publiekelijk veroordeeld en uitgesloten? Wat gebeurt er met mensen die worden verstoten? Waarom worden mensen agressiever en radicaliseren ze? Waarom polariseert onze samenleving? Wat is de rol van social media? En hoe verlamt de angst voor uitsluiting onze politieke en culturele instituties?

Ekiz en Schaap kennen elkaar al jaren en zijn het vaak met elkaar oneens. Hun discussies zijn openhartig en ongezouten eerlijk. In hun onderlinge gesprekken in De doe-het-zelf Dictatuur nemen ze ook hun eigen rol en ervaringen onder de loep. Zo duiken ze samen diep in de maatschappelijke conflictgebieden van vandaag. Ze ontdekken aangrijpende verhalen en spreken met controversiële mensen. Maar zonder dat ze dat van tevoren beseften, worden ze gaandeweg zelf ook onderdeel van het verhaal. Dat leidt tot radicale keuzes en een zeer onverwachte ontknoping.

Rel

De eerste aflevering, getiteld Tribunalen, begint in de coulissen van de talkshow Op1 die Ekiz die avond presenteert. Belangrijkste onderwerp is de rel rondom het RTL-programma The Voice of Holland die die middag ontstaan is na het BNNVARA-programma Boos! Doet Fidan nu niet precies waar ze zo’n hekel aan heeft: trial by media? Fidan en Kees spreken deze aflevering met mensen die gecanceld werden, waaronder ook PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en vervolgens zonder weerwoord door de PvdA gedwongen terug te treden uit de politiek. Fidan wil zelf ook weten of zij gecanceld werd nadat het BNNVARA-programma De Vooravond van de buis werd gehaald. Ze gaat op zoek naar een antwoord.

In Radicalisering, de tweede aflevering, laten Schaap en Ekiz de zogeheten verstotenen aan het woord. Mensen die een andere mening hebben of klokkenluider zijn, worden buiten ’de groep’ geplaatst. Sommigen verbitteren, anderen verpieteren of radicaliseren. Zo gaat het met veel klokkenluiders, met de meeste schoolshooters, met sommige jihadisten, maar net zo goed met opiniemakers en journalisten. Hoe werkt dit proces? Zijn we daar niet allemaal gevoelig voor, nu agressie en uitsluiting toenemen via social media?

Polarisatie

De polarisatie, die aan bod komt in de derde aflevering, gaat gepaard met het veroordelen van anderen als onbetrouwbaar of fout. Dat is tegenwoordig schering en inslag. Zo ontstaan parallelle werelden waar geen onderling begrip of contact meer mogelijk is. Als je je laat zien in de ene wereld, ben je niet meer welkom in de andere. Fidan en Kees duiken in de wereld van afgehaakten, complotdenkers en alternatieve media en raken zelf in verwarring als ze merken dat kritische journalistiek ook wordt opgevat als framing. Fidan trekt hieruit een belangrijke conclusie.

En ook angst is tegenwoordig een groot probleem. In de vierde aflevering is te zien hoe agressie op sociale media mensen bang maakt. Talkshows durven haast geen afwijkende meningen meer te laten horen. Politieke partijen worden steeds gevoeliger voor de waan van de dag. Maar ook wokeness veroorzaakt angst om niet te deugen en uitgesloten te worden, vooral onder linkse mensen. Verdraagt wokeness zich met het linkse gedachtengoed? Zit het oplossingen voor de problemen van de toekomst in de weg? Vooral Kees worstelt met de huidige wokekoers van BNNVARA en dat leidt tot een onverwachte ontknoping.