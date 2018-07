Fabrizio en Pommeline delen seksvideo

In het programma Sex Tape, dat vanaf september op tv komt, ontvangt Goedele Liekens elke aflevering drie Vlaamse koppels die een week lang hun leven en relatie filmen. Met zijn drieën bekijken ze vervolgens de tapes en wordt hun relatie én seksleven geëvalueerd.

Een van die koppels die hun lief en leed delen, bestaat dus uit Pommeline en Fabrizio. In de preview van de show vertelt Pommeline duidelijk teleurgesteld dat ze nu maar één of twee keer per week seks hebben, terwijl ze normaal gesproken meerdere malen per dag seks hebben. „Ik voel me zo bejaard! Straks weet ik niet meer hoe uw piemel eruitziet”, grapt Pommeline terwijl ze in Fabrizio’s onderbroek zoekt.

En eerlijk is eerlijk; hun seksleven zelf lijkt ook best teleurstellend op camera. Vooral de manier waarop Fabrizio aangeeft dat hij seks wil is niet bepaald opwindend: „Ik ga je kapot boren.” Als de twee besluiten de lakens te delen, wordt er eerst een ventilator neergezet om vervolgens nauwelijks beweging onder die lakens te laten zien. Ook na afloop is Fabrizio verre van charmant. „Mijn conditie is ook naar de klote. Zie je dat ik leeggespoten ben? Ik ben bleker geworden.” Wat zal Pommeline zich bijzonder voelen! En wat zal de conclusie van Goedele zijn? Dat is dus vanaf september te zien in Sex Tape op het Vlaamse VIJF.