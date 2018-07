Belgische ZONNEKONING (84) maakt er een potje van

Hij werd tegen wil en dank koning van België toen, in 1993, zijn broer KONING BOUDEWIJN (62) plotseling overleed. Maar achteraf zal KONING ALBERT (84) toch tevreden kunnen vaststellen dat zijn twintig jaar op de troon hem bepaald geen windeieren heeft gelegd. Eerst hadden hij en zijn PAOLA (80) geen cent te makken; later kon het allemaal niet op. En nog steeds niet!

De Belgische staat betaalt de koninklijke pensionado’s een lieve 923.000 euro per jaar. Dat heet een dotatie, bedoeld om de kosten te dekken die gepaard gaan met hun representatieve taken, maar in feite is dat kleine miljoen – 2500 euro per dag – gewoon VAKANTIEGELD!

Iets anders dan vakantie vieren doet de oudste generatie royals namelijk niet, en dat komt het stel op een groeiende stroom van kritiek te staan van populaire Belgische weekbladen als Dag Allemaal. Deze week ontbraken Albert en Paola ook weer op de nationale feestdag die in Brussel met militair vertoon werd gevierd en die tegelijk het vijfjarig jubileum van zoon, KONING FILIP op de troon markeerde.

Ook met hem schijnt het niet te boteren. Volgens hof-insiders wisselen de huidige koning en zijn vader – die deze titel verafschuwde maar nu toch wel graag blijft voeren – al tijden geen woord meer met elkaar. Dat schijnt te maken te hebben met een ordinaire geldkwestie, sinds ’koning’ Albert een bemiddelaar naar de regering stuurde, die om VIJF TON EXTRA per jaar moest vragen.

Filip schaamde zich kapot.

ELIO DI RUPO was premier toen Albert – net na onze KONINGIN BEATRIX – zijn voornemen om af te treden bekendmaakte. Di Rupo stelde hem na twintig jaar koningschap een pensioen van 1,4 miljoen voor. Maar kennelijk sprak de minister-president voor zijn beurt, want het viel later dus bijna een half miljoen lager uit. De ex-koning kwam dus van een koude kermis thuis en pijnlijk werd het toen het gebedel vanuit het ministerie ook nog eens bewust werd gelekt om Albert en Paola in een kwaad daglicht te stellen.

In Brussel ergerde men zich al langer groen en geel aan het onmiskenbare Zonnekoning-gedrag van de man die wel de lusten van zijn hoge positie omarmde, maar nooit de lasten.

"Staat betaalt hem nog steeds 2500 euro PER DAG"

Tijdens zijn regeerperiode duurde zijn weekend net zo lang als zijn werkweek. Op het koninklijk paleis in het overvolle Brussel was hij sowieso bijna nooit, liever zette hij zijn handtekeningen in het meer rustieke Laken. Maar vaak vertrok het paar al op donderdag naar het buitenverblijf in Ciergnon, in de Ardennen, om daar pas op maandag weer van terug te keren. Vier maanden per jaar waren Albert en Paola bovendien in het buitenland, onder andere op hun schitterende jacht dat natuurlijk niet in Zeebrugge lag afgemeerd, maar eerder bij Sardinië of andere aantrekkelijke plekken aan de Middellandse Zee.

Ook deze week, terwijl de Belgen hun onafhankelijkheid vierden, schitterden Albert en Paola wederom door afwezigheid. Zij werden op de ruim bemeten Alpa weer rond Corsica gesignaleerd en in Brussel wordt gefluisterd dat de jubilerende Filip zijn vader en moeder er liever ook helemaal niet bij had. Zó diep zit, nog steeds, die geldkwestie.

Ambtenaren hebben ook helemaal niet het idee dat de vakantie vierende Zonnekoning die extra ’dotatie’ nodig had. Immers, als koning streek hij jaarlijks ruim elf miljoen op – een bedrag waarvan hij als parttime staatshoofd een groot gedeelte moet hebben overgehouden. Verantwoording hoefden Albert of zijn boekhouders daar nooit over af te leggen.

Maar afgezien van de kwestie rond zijn vermeende buitenechtelijke dochter, DELPHINE BOËL, die het procederen bijna onmogelijk wordt gemaakt en elke keer nul op het rekest krijgt, trok Albert nog op andere manieren de aandacht. Hij kocht als belegging enkele luxe appartementen in Oostende. En met hetzelfde doel schafte hij ook twee complete huizen aan in het Zuid-Franse Châteauneuf-Grasse. Zélf wonen gaat hij daar zeker niet. Vlak in de buurt, in de Provence, heeft Albert namelijk nóg een koninklijk ’buiten’: het indrukwekkende Le Romarin dat Paola en hij steeds maar verder hebben uitgebreid. Albert verovert liever land, dan dat hij het regeert: het is inmiddels 3 hectare groot en is meer dan tien miljoen euro waard. Nog liever zit hij echter op zijn boot, waaraan ook nog eens een prijskaartje van 4,6 miljoen hing.

Daarmee was, voor de belastingbetaler, de kous nog niet af. De bemanning van dat jacht werd jaren door de staat vergoed, maar sinds vorig jaar dient Albert die zelf te betalen.

Toen deze week de Belgische strijdmacht langs het paleis van koning Filip marcheerde, lagen Albert en Paola weer op het achterdek met de bedoeling daar deze zomer zo min mogelijk van af te komen...