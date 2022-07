Keanu Reeves zou graag Batman spelen

„Ik hou van Batman”, vertelde de 57-jarige acteur over de kans om Batman in te spreken. „Ik hou van hem in stripboeken, in films, dus de kans krijgen om Batman in te spreken was geweldig.”

Op de vraag of hij graag nog in een ’echte’ Batmanfilm zou willen spelen, dus niet alleen als stemacteur, antwoordt de Matrix-acteur dat hij dit zeker zou willen. „Misschien als ze een oudere Batman nodig hebben.” Op dit moment wordt de rol van Batman al vertolkt door Robbert Pattinson, zegt Reeves, die het volgens hem geweldig doet. „Maar misschien op een ander moment.”

De acteur is te horen als Batman in de animatiefilm DC League of Super-Pets. Deze film gaat over de huisdieren van superhelden als Batman en Superman.