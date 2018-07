Michael heeft Barbie nog niet mogen zien

Michael heeft in het Haagse weliswaar zijn kinderen in de armen kunnen sluiten, wat het voornaamste doel was van zijn komst, maar de familie houdt de gelederen gesloten en is spaarzaam met het delen van informatie.

Barbie kwam dinsdagochtend opnieuw in het nieuws door een nieuwe zelfmoordpoging die zij zou hebben gedaan. Buren zagen haar voor het raam snijbewegingen in haar arm maken en even later ’viel’ zij uit het raam. Haar plotseling tot woordvoerder benoemde vriendje MICHEL beweert nu dat zij uit het raam gevallen zou zijn en niet gesprongen, maar haar opname in een psychiatrisch kliniek doet anders vermoeden.

Michael heeft de afgelopen uren vooral geslapen, maar zal vandaag contact hebben met Samantha’s familie ook om te bespreken hoe het nu verder moet met de kinderen.