Seriesblog Love or leave – aflevering 11 Temptation island: De eerste kussen

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Betrapt: de nachtcamera ziet Laure en Nico heftig zoenen. Ⓒ foto Videoland

Voor Donna en Jimi wordt het steeds moeilijker om niet te zoenen in Temptation island: love or leave. De twee zijn niet bij elkaar weg te slaan. Ook bij Laure en Nico neemt de spanning zienderogen toe. Opvallend dat nu juist het gewezen stel Donna en Nico zo snel in de armen van een ander troost vinden om hun liefdespijn te verwerken.