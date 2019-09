Demi Moore en Ashton Kutcher verloren ongeboren kindje

Het meisje zou de naam Chaplin Ray gekregen hebben. Het stel probeerde daarna opnieuw een kindje te krijgen door middel van IVF maar dat mislukte. Het hele drama zorgde ervoor dat Moore naar de drank greep en verslaafd raakte aan pijnstillers. Dit terwijl ze in de jaren tachtig al eens was opgenomen in een afkickkliniek.

In 2011 gingen Kutcher en Moore uit elkaar. De acteur bleek te zijn vreemdgegaan. Een jaar later ging het helemaal mis. Terwijl ze met haar dochter Rumer aan het feesten was, kreeg de actrice een beroerte nadat ze aan het blowen was en lachgas gebruikt had. Het voorval zorgde ervoor dat haar drie dochters van haar vervreemden. Moore kickte opnieuw af en de band met haar kinderen is inmiddels ook weer hersteld.