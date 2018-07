’Geen etiket seksueel gewelddadig voor Cosby’

Cosby werd in april schuldig bevonden aan verkrachting. Hij staat momenteel onder huisarrest en wacht op een vonnis. Dat zal waarschijnlijk in september worden uitgesproken. Daarnaast wordt de komiek van nog meer seksuele misdrijven beschuldigd.

Aanklagers dienden afgelopen dinsdag een verzoek in voor een rechtszitting om de zaak tegen Cosby te bespreken. Rechter Steven O’Neill kan beslissen of het ’seksueel gewelddadig’-etiket op de komiek van toepassing is.

De advocaat van Cosby, Joseph Green Jr., beweert echter dat het etiket niet mag worden toegepast op Cosby. „Dit is een poging om een ​​wet die in 2018 is ingevoerd toe te passen op gedragingen die plaatsvonden vóór 2018”, zei hij. „Die kan je niet met terugwerkende kracht toepassen.”

Als Cosby zich als seksueel gewelddadig moet laten registreren, zal hij worden gedwongen om voor de rest van zijn leven ten minste een keer per maand bij de reclassering te verschijnen. Ook moeten zijn buren dan volledig worden ingelicht over hetgeen hij heeft misdaan.