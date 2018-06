Royals slechts sterren voor veel Canadezen

Ⓒ EPA

Prins Charles begint donderdag aan een flitsbezoek aan Canada. Of de Canadezen echt warmlopen voor de Britse troonopvolger, is nog maar de vraag. Uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van Global News blijkt dat de helft van de Canadezen vindt dat met de monarchie gebroken moet worden na de regeerperiode van koningin Elizabeth.