Bijtend debuut is aanklacht tegen uitsluiting

door Lies Schut

Onrecht ziet ze voor het eerst bewust als een medeklasgenoot een muntje naar een getormenteerde AZC-bewoner gooit. Dit beeld draagt de basisschoolleerlinge vanaf dat moment met zich mee. Ook háár overkomt het later, dat vernederd worden. Pestkoppen Salvatore en Paul trekken Salomé, dan gymnasiaste, van haar fiets, schelden haar uit en gooien haar in een sloot. Reden? Haar donkere huid. De woede die dit bij het meisje oproept is zo heftig dat ze éen van de jongens een vuistslag geeft, zodanig dat hij zijn oog verlie

Groeten uit de rimboe

Dit doet haar in detentie belanden, van meet af aan een ervaring die kwetst: het fouilleren van lichaamsdelen, het afgeven van je ID, het opgesloten worden en de therapeutische sessies door een zorgverlener die meedeed aan een reality show à la ‘Groeten uit de rimboe.’ Salomés woede hierover is zo groot, evenals de onmacht die ze voelt, dat ze zich terugtrekt in haar eigen wereld.

Atangana Bekono geeft haar jonge hoofdpersoon een stem die ruw is en grof, maar haar donkere gedachten zijn filosofisch en geletterd. De adolescent, een liefhebber van literatuur herkent zich in de tragiek van de Griekse mythologie. ‘Het slechte komt daarin nooit alleen.’

Aan de ene kant is Confrontaties een adolescentieroman: een meisje zoekt houvast in een wereld die uit elkaar valt (vader is ziek, zus gaat studeren, moeder gaat op in haar werk), haar lichaam verandert, ze is verward over haar gemengde afkomst. Aan de andere kant is de roman een aanklacht tegen racisme en uitsluiting.

Dit resulteert in een hallucinerende roman, die, ondanks de soms niet zo geloofwaardige straattaal van de gymnasiaste, dochter van een hoogopgeleide moeder, als een vuistslag aankomt. Confrontaties is een knap en ontregelend debuut.

✭✭✭✩