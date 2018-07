Demi Lovato hielp Ariana Grande’s broer met afkicken

„Ik ben erg geschrokken van het nieuws over Demi, ik hoop en bid dat ze snel zal herstellen en weer nuchter zal zijn”, begint ze haar steunbetuiging. „Het is hard werken, maar met steun en liefde, zal haar dit lukken! Ik weet het zeker. Ze is vriendelijk en lief en stond in mijn ogen altijd voor iedereen klaar. Ze was er voor Frankie toen hij wortelde om nuchter te worden... En hij heeft onlangs gevierd dat hij één jaar nuchter is. Ze is er ook altijd voor Ariana geweest door haar eigen ervaringen te delen over de druk in de spotlights.”

Joan roept iedereen die haar bericht leest op om vriendelijk voor elkaar te zijn en respect voor elkaar te hebben. Ook herinnert ze er iedereen aan dat je nooit écht weet wat een ander doormaakt. „Dus waarom zou je elkaar niet gewoon steunen in plaats van afkraken. Ga elkaar niet vergelijken, maar vier de overwinningen van een ander. Ik weet dat het veel is om te vragen, maar probeer het voor vandaag. Misschien voel je je dan zo goed tegen de tijd dat je naar bed gaat, dat je het morgen weer doet.”

Grankie, Ariana en Joan Grande Ⓒ Facebook