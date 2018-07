Pamela Anderson geeft seksadvies

Wanneer een lezeres aan Pamela vraagt hoe ze haar vriendje weer kan opwinden, nu hij ’in een aseksuele periode zit’, krijgt ze wellicht een ander antwoord dan ze had gehoopt...

„Aseksualiteit is een epidemie. Of misschien is het ontstaan door alle technologie van tegenwoordig en de angst voor bacteriën”, begint Pamela haar uiteenzetting van het probleem. „Kijkt hij veel naar porno of videospelletjes. Voelt hij zich verdoofd? Is hij zeker van zijn seksualiteit? Te veel masturbatie en fantasieën over sterren uit films of spelletjes als Fortnite kunnen een verslaving worden.”

Maar na al deze vragen, komt Pam dan ook eindelijk met een antwoord op de vraag: „Je moet dapper zijn en gaan experimenteren met hoe je zijn aandacht weer kunt krijgen. Geef jezelf in ieder geval niet de schuld.” Vervolgens gaat ze door over hoe kwetsbaar het is om een goede minnaar te zijn en hoe eng dat allemaal kan zijn. „Het is een gevaarlijke tijd voor seks, maar we moeten contact met elkaar houden in plaats van het op een computer te zoeken. Probeer hier met hem over te praten.”

Als dat ook allemaal niet werkt, heeft ze nog één laatste advies: „Zoek een geweldige minnaar die niet bang is!”