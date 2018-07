BECKER zet LILLY op straat!

Er wacht een spannende week voor de Nederlandse ex van tennislegende Boris Becker. Ⓒ Hollandse Hoogte

LILLY KERSSENBERG viert nu vakantie in Frankrijk, maar wanneer de Nederlandse aanstaande ex van tennislegende BORIS BECKER terugkeert in Londen, heeft zij daar geen huis meer! De tennislegende zet haar op elke mogelijke manier de voet dwars... maar kijgt Lilly nu hulp uit onverwachte hoek?