'Demi Lovato zat al weken aan de crystal meth'

Demi Lovato Ⓒ Hollandse Hoogte

Beetje bij beetje wordt er steeds meer bekend over wat er nu precies met Demi Lovato is gebeurd, die eerder deze week met spoed is opgenomen in het ziekenhuis in verband met een overdosis. Een verpleegster laat nu weten dat ze crystal meth in haar bloed hebben gevonden. Ook zou ze zich flink hebben vergrepen aan opiaten.