ZIEN: Jenna Dewan volledig uit de kleren

Jenna laat op Instagram weten erg blij te zijn met de shoot. „Dankjewel dat jullie me zo op mijn gemak hebben kunnen stellen en me mee hebben genomen naar een van mijn meest favoriete plekken”, schrijft ze bij een van de beelden. „Het was een bevrijdende shoot!”

„De laatste tijd heb ik een flinke transformatie ondergaan in mijn persoonlijk leven, dus ik moet me vasthouden aan de positieve dingen”, vertelt de ex-vrouw van acteur Channing Tatum, over haar scheiding in het bijhorende interview.

„Uiteindelijk hebben we onze relatie stopgezet omdat het voor geen van ons twee nog werkte. Het was moeilijk, omdat de hele wereld er een mening over had, maar uiteindelijk is het zo beter voor alle betrokken partijen. Zeker voor onze dochter.”