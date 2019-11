Samantha Steenwijk wint Koos Alberts Award

„Jaaaaaaa! Ik heb hem!”, schrijft ze bij een foto waarop ze het beeldje toont. „Wat ben ik dankbaar. ‪Fijne zondag allemaal!” Samantha versloeg in de verkiezing om beste zangeres haar levensliedcollega’s Corry Konings en Sieneke.

De Koos Alberts Awards worden uitgereikt tijdens een jaarlijkse awardshow die geheel in het teken staat van het Nederlandstalige (levens)lied. Op de prijsuitreiking in Uitgeest traden onder meer Django Wagner en Peter Beense op. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar Stichting On Wheels, een organisatie die zich inzet voor kinderen met de spierziekte Duchenne. Joke Krommenhoek, de weduwe van de vorig jaar overleden volkszanger Koos Alberts, heeft deze stichting zelf uitgekozen.