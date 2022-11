Alleen publiek bepaalt voortaan finalisten voor songfestival

Premium Stan Huygens Journaal

VVD-coryfee Ed Nijpels: ’Mark Rutte, formeer een crisiskabinet!’

Eigenlijk bestaat tophotel Sofitel Legend The Grand in Amsterdam geen 30 maar 446 jaar, zo vertelde directrice Emmy Stoel tijdens de jubileumviering op de binnenplaats. Want sinds 1578 is het historische pand al een logement voor hoge gasten. Vanaf 1808 was het wel ’eventjes’ 200 jaar lang stadhuis ...