Michael van der Plas naar plastisch chirurg

De oververmoeide Michael heeft dan ook meteen een bezoek aan de praktijk van Diana Gabriels gepland om iets aan zijn hangende oogleden te laten doen. De ex van Barbie kan vrijdag al terecht.

„Even een kleine update. Ik ben gebroken, ik ben moe. En ik denk dat het weer de hoogste tijd is om even naar Diana te gaan”, vertelt hij in een video op Instagram. „We gaan even wat prikjes nemen. Ik schaam me daar helemaal niet voor, iedereen mag dat weten. Als je ergens mee zit, moet je dat vooral doen.”

Michael zegt het erg vervelend te vinden dat hij ’een beetje hangogen’ heeft. „Kan ook niet anders na zo’n lange autorit. Daar hebben we gelukkig Diana voor en dan gaan we proberen het weer allemaal wat jonger te maken.”