Professor Green: ’Heroïne zou legaal moeten zijn’

Hij is ervan overtuigd dat als drugs eindelijk legaal is en het goed gereguleerd wordt er ook veel meer controle kan zijn op het gebruik. „Ik geloof eigenlijk sowieso niet in een verbod”, vertelt Green aan The Mirror. Voordat het verbod op drugsgebruik wettelijk was vastgelegd waren er maar 17.000 mensen die aan de heroïne zaten. Tegenwoordig zijn het er zoveel dat we zijn gestopt met tellen na een half miljoen gebruikers.”

Drooglegging

De pogingen in 1920 om alcohol van school te verbannen, bewijzen volgens de rapper dat het absoluut niet helpt om dingen te verbieden. „Al je alcohol verbiedt, gaan mensen echt niet in een keer stoppen. Ze gaan het alleen stiekem doen.”

Ook op Instagram heeft Professor Green zijn standpunt over drugs kenbaar gemaakt. Hij schrijft onder meer dat hij vermoedt dat de verspreiding van hiv en aids onder gebruikers kan worden tegengegaan als heroïne eindelijk legaal wordt.