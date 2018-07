Tina Turner strooit as zoon uit

„Mijn meest verdrietigste moment als moeder”, schrijft Tina vrijdag op Twitter over het afscheid. Op de bijbehorende foto is te zien dat ze een roos in het water gooit. „Op donderdag 19 juli heb ik voor het laatst mijn soon Craig Raymond vaarwel gezeg, toen ik met mijn familie en vrienden samenkwam om zijn as uit te strooien over de kust van Californië. Hij was 59 toen hij zo tragisch om he tleven kwam, maar hij zal altijd mijn baby blijven.”

De 59-jarige Craig werd begin juli dood aangetroffen in zijn woning in Studio City, net buiten Los Angeles. Hij had zichzelf van het leven beroofd.

