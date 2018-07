’Barbie gedrogeerd, politie doet onderzoek’

Vanochtend kon Privé melden dat Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, niet alleen in haar flat was, in de nacht die haar bijna fataal werd. Het houdt haar ex Michael van der Plas flink bezig om wie dit gaat, vertelde hij vanochtend al. „Dat was in elk geval niet haar nieuwe vriend Jeffrey. Ik heb wel een naam, maar ik ken die persoon niet. Misschien kan hij me vertellen wat er die nacht allemaal is gebeurd…”

Haar huidige vriend vermoedt dat Barbie gedrogeerd werd. Wellicht kan de politie binnenkort de ware toedracht melden. Zij doen onderzoek en hebben vingerafdrukken afgenomen die in de flat gevonden waren.