’Friends-sterren Jennifer Aniston en David Schwimmer zijn aan het daten’

„Na de reünie werd duidelijk dat het terugdenken aan het verleden, bepaalde gevoelens had opgewekt voor hen allebei”, onthult een bron aan Closer. „De chemie die ze altijd moesten verstoppen, was er nog altijd. Meteen na de opnames begonnen ze te sms’en en vorige maand vloog David van z’n huis in New York naar Los Angeles. Om Jennifer te zien.”

„Ze brachten veel tijd door in Jens huis. (...) Ze werden ook gezien tijdens een wandeling op een van Jennifers favoriete wijngaarden in Santa Barbara, terwijl ze samen wijn dronken, diep in gesprek verzonken. Het was duidelijk dat er heel veel chemie tussen hen is.”

Gevoelens

Aniston en Schwimmer verklaarden tijdens de Friends-reünie dat ze ten tijde van de opnames van de comedy gevoelens voor elkaar hadden. Maar één van hen zat telkens in een relatie. „Die grens hebben we nooit overschreden. Die respecteerden we”, vertelde Aniston. „Ik weet nog dat ik tegen David zei: ’Het is zo’n tegenvaller als de eerste keer dat jij en ik zoenen op nationale televisie komt.’” En zo geschiedde. „We kanaliseerden gewoon als onze adoratie en liefde voor elkaar via Ross en Rachel.”

Anistons laatste relatie stamt uit 2017, toen scheidde ze van acteur Justin Theroux. Schwimmer tekende de scheidingspapieren in datzelfde jaar na een relatie te hebben gehad met Zoë Buckman.