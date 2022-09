James Bond brengt met Fabergé in 2023 een officieel 007-ei uit

Op het nieuwe Fabergé-ei komen in het ontwerp verhalen uit de James Bond-films en subtiele referenties naar de gadgets van de beroemde Britse spion terug. In 2023, veertig jaar na de première van Octopussy, wordt het juweel onthuld.

Het ei is in de film uit 1983 middelpunt van een internationale juwelensmokkel, geleid door de mysterieuze schurk Octopussy. James Bond, gespeeld door Roger Moore, gaat onder meer naar India en het toenmalige Oost-Duitsland. Het Fabergé-ei in de film was overigens niet echt, maar een attribuut dat was ingelegd met Swarovski-kristallen. Het nieuwe ei dat volgend jaar verschijnt is dus wel een originele Fabergé.