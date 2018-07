Kippenvel bij zien trailer documentaire overleden Paul Walker

De eerste trailer werd deze week gelanceerd en volgens USA Today is alleen die al hartverscheurend. Er zijn stukjes te zien uit Walkers leven, variërend van homevideo’s uit zijn jeugd tot aan scènes uit de populaire films rond The Fast and the Furious, waarin Walker de hoofdrol van Brian O’Conner speelde. Zijn passie voor het zeeleven en zijn bijdrage aan de wederopbouw van Haïti, nadat de eilandstaat werd getroffen door een aardbeving, komen voorbij.

Ook zijn er interviews te zien met familieleden, vrienden van vroeger en Hollywoodcollega’s, waaronder Furious-collega Tyrese Gibson en regisseur Rob Cohen. „Cinema vatte het niet allemaal, kon hem niet helemaal vatten”, zegt Cohen onder meer over Walker.

De talentvolle acteur reed in november 2013 op veertigjare leeftijd met goede vriend Roger Rodas mee in een Porsche Carrera GT, toen die een lantaarnpaal raakte en in brand vloog. Beiden kwamen om het leven. Gibson: „Als je zoveel van hem hield als wij deden, zeg je: ’Waarom moest het hem overkomen, en niet ons?’”. De opnames van de film Furious 7 moesten afgemaakt worden met Walkers broers Cody en Caleb als vervangers voor Paul.

Op elf augustus wordt de documentaire voor het eerst uitgezonden.