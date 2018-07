Raymond van Barneveld emotioneel na overlijden Braulio Roncero

„Opnieuw geraakt en veel emoties om het overlijden van Braulio Roncero. Rust zacht me lieve Spaanse Koemannetje zal je missen vriend.” Van Barneveld licht zijn band met Roncero toe. „Ik mocht vaak met hem spelen voor het Nederlands team en veel met hem opgetrokken, een mooi tweede plaats met hem behaald op het EK.”

De Spanjaard woonde vele jaren met zijn vrouw Mieke in Oss en koos er ondanks zijn Spaanse nationaliteit voor om voor Nederland uit te komen in het darten. Zo werd hij de eerste Nederlander die in 1999 meedeed aan het PDC World Championship. Hij speelde als Nederlander niet alleen naast Van Barneveld, maar ook met Co Stompé en Roland Scholten. Volgens een dartsnieuwssite was de Spaanse darter al lange tijd ziek. Ook de Nederlandse Dartbond meldt op Twitter zijn overlijden en wenst familie en nabestaanden sterkte toe.

