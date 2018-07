Hier vieren de sterren deze ZOMER ALLER TIJDEN

Zelfs op vakantie in Griekenland trakteert Sylvie Meis haar volgers op pittoreske beelden.

Sommige sterren lijken meer tijd door te brengen op het strand dan thuis of in de studio. SYLVIE MEIS maakt zich op Ibiza op voor een nieuw Duits tv-seizoen en ESTELLE CRUIJFF wisselt het Spaanse party-eiland, waarvan de populariteit wat tanende lijkt, met nieuwe hotspot Mykonos en het bloedhete Sicilië. REINOUT OERLEMANS heeft met zijn gezin een boot gehuurd en vaart langs de Balearen, net als LOUIS VAN GAAL. Actrice ROBIN ’CLAIRE UNDERWOOD’ WRIGHT kiest voor ’good old’ Saint-Tropez en BEYONCÉ kom je overal in Europa tegen. Zij maakt met haar familie een rondreis door ons continent.