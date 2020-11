Katja Schuurman herdenkt Theo van Gogh

„Eeuwig zonde is het... Liefde! In godsnaam. In Gods naam zou er niks anders gepredikt, uitgedragen en geleefd moeten worden. Liefde. Want wat is God als het geen liefde is?” schrijft Schuurman bij de foto.

Theo van Gogh werd op 2 november ’s ochtends in de Linnaeusstraat in Amsterdam vermoord door Mohammed B. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Van Gogh stond bekend als een fervent verdediger van de vrijheid van meningsuiting en schreef vaak prikkelende columns.

Schuurman en Van Gogh maakten meerdere films en series, zoals Interview en Medea. Toen de regisseur werd vermoord, werkte hij samen met Ronald Giphart aan Bad, een lesbische roadmovie met Schuurman en Tara Elders in de hoofdrollen. De film werd uiteindelijk niet gemaakt.