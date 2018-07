Katie Price geeft zichzelf aan bij politie

Price kreeg in februari een rijverbod opgelegd, nadat ze was beboet voor te hard rijden. Het was haar zoveelste bekeuring, waardoor ze haar rijbewijs voor een half jaar moest inleveren. Het naaktmodel laat vrijdag op Instagram weten dat ze ondanks deze rijontzegging toch in de auto is gestapt.

„De afgelopen zes maanden waren een emotionele achtbaan voor me. Ik was er gewoon niet bij met mijn hoofd, zo erg dat ik dacht dat ik inmiddels weer mocht rijden”, schrijft ze. „Nadat ik naar een afspraak in het ziekenhuis ben gereden, kwam ik erachter dat ik mijn rijbewijs pas 8 augustus terugkrijg.”

„Met dit op mijn geweten, heb ik de politie gebeld en heb ik mijzelf aangegeven. Ik ben ver gekomen en ik wil nu gewoon een eenvoudig leven. Ik ben uit een diep dal geklommen en ik ben eindelijk gelukkig. Ik kijk ernaar uit om weer zelfstandig te zijn.”

Wat de gevolgen zijn voor het model is nog onduidelijk.