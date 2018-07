Beach Boys-gitarist met zijn vrouw opgepakt

David en Carrieann zijn volgens TMZ beiden in de handboeien geslagen bij hun thuis in de San Fernando Valley in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië. David zou zijn gearresteerd en vastgezet voor het belemmeren van een agent. Carrieann werd opgepakt voor huiselijk geweld tegen haar echtgenoot. Meer details van het incident ontbreken.

Carrieann spreekt van een groot misverstand. Volgens haar zijn de twee ’gelukkiger dan ooit’ en gaan ze volgende maand de zeventigste verjaardag van David vieren in Zuid-Frankrijk. Geen van beiden zou van plan aangifte te doen.