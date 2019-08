Kijkers positief over terugkeer Man bijt hond

De reacties op sociale media waren overwegend positief. „Een hele goede zet van SBS6 om #manbijthond onaangeroerd te laten”, stelt @MikeMietek. „Leuk dat het er weer is, top!” Ook @Wendy_Duma is blij met de terugkeer van het programma. „Dat maakt mij blij, even verstand op nul en genieten van al die bijzondere mensen.”

Het feit dat het populaire onderdeel De Babbelbox is gebleven, wordt door tientallen mensen online toegejuicht. „Heerlijk, eindelijk weer andere onbekende gezichten op SBS in plaats van diezelfde smoelen dag in dag uit”, stelt @Hypocratis1.

Overigens moeten de kijkers wel wennen aan het reclameblok, dat bijna tien minuten duurde. Veel fans op sociale media claimen daardoor af te haken. „Was best een leuk format voor de NPO geweest, dat #Manbijthond”, constateert @Piterr. Het populaire duo de Veerkampjes was heel kort in de introductie van het programma te zien.