Koeiweits model (27) blijkt slavendrijver

In Koeweit zijn recent nieuwe regels ingevoerd om het leven van Filipijnse gastarbeiders te verbeteren. Zij worden in het Midden-Oosten vaak zwaar onderbetaald, leven als slaven en worden mishandeld en verkracht, schrijft WNL. Ze hebben geen poot om op te staan, omdat hun werkgevers hun paspoort bij zich houden. Volgens de nieuwe regels mag dat niet langer. Ook wordt er een limiet gesteld aan hun werktijden: maximaal twaalf uur per dag. Per maand moeten ze minimaal vier dagen vrij krijgen.

Model Sondos Al Qattan vindt de regels maar niks, deelde ze in een video op Instagram met haar 2,3 miljoen volgers. „Hoe kun je een ’dienstmeid’ hebben als ze hun paspoort bij zich hebben. Als ze vertrekken naar hun eigen land, wie gaat mij dan terugbetalen? En wat erger is, is dat ze elke week een dag vrij hebben.”

Een belangenorganisatie voor Filipijnse gastarbeiders, in het buitenland Migrante International noemt Al Qattan een ’slavendrijver’. Inmiddels heeft zij er nog een schepje bovenop gedaan. Ze vindt dat ze het recht heeft de paspoorten van haar werksters te houden om haar ’belangen als werkgever veilig te stellen’.