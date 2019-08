Voor zoveel geld is het huis van George Michael verkocht

„We kunnen bevestigen dat dat we George’s voormalige huis in hebben verkocht”, vertelt advocaat John Reid, die optreedt voor de familie, aan The Mirror. Tevens vraagt hij de fans om te respecteren dat het huis nu een nieuwe eigenaar heeft. „Het was een plek waar George erg van hield, niet in het minst vanwege de privacy die het hem gaf. We willen daarom vriendelijk verzoeken dat de privacy van de nieuwe eigenaren wordt gerespecteerd zodat zij net zo van het pand kunnen genieten als hij dat deed.”

Mill Cottage Ⓒ Hollandse Hoogte

George overleed op eerste kerstdag 2016 op 53-jarige leeftijd. Hij liet 97,6 miljoen pond na aan zijn zussen Yioda en Melanie, evenals het merendeel van zijn huizen. Fans startten al snel een petitie om het landgoed in Oxford in een museum te veranderen, maar dat mocht niet baten. „We hebben de lieve man ontmoet die het huisje heeft gekocht... Hij heeft beloofd dat hij er goed voor zal zorgen”, laat een fan op de website van de petitie weten. „Het voelt alsof we George Michael opnieuw hebben verloren schrijft een ander.”

Ⓒ BSR Agency

George Michael kocht het huis, met de naam Mill Cottage, in 1999 voor nog geen 2 miljoen pond. In 2004 gaf hij er een privé rondleiding aan Oprah Winfrey, hij vertelde haar dat het 16e-eeuwse huis ’misschien niet heel ruim is, maar wel mijn idee is van een prachtig huis’. Het huis heeft dan ook nog steeds veel originele details, inclusief balken en de haard. De woonkamer aan de voorkant van het huis was zijn favoriete plek.

Mill Cottage Ⓒ BSR Agency

Het huis heeft tevens een ’bibliotheek’ met boekenkasten tot aan het plafond en een moderne keuken met aangrenzende eetkamer met uitzicht op de tuin. In deze tuin staat een enorme fontein, een zwembad en een unieke zonnewijzer, die de zanger voor zijn 40e verjaardag kreeg. Michael liet bovendien een poolhouse bouwen met daarin een open haard.