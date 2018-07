Janine Abbring ’beetje bang’ voor Louis van Gaal

Dat vertelt de presentatrice van Zomergasten in een interview met Nu.nl. Als interviewer Chris Helt haar op de man af vraagt of ze bang is voor Louis van Gaal, reageert ze: „Een beetje.” Om zichzelf direct te verdedigen. „Maar volgens mij is iedereen altijd een beetje bang voor Van Gaal toch? Het is een indrukwekkende man!”. En volgens Janine Abbring maakt juist de spanning die Van Gaal altijd weet op te roepen, hem tot een interessante gast.

Ze vreest dan ook niet voor een mislukte show, mocht het met de befaamde voetbaltrainer niet tot een diepgaand gesprek komen. „Je hebt altijd nog de fragmenten als reddingsboei, dus dat scheelt. En hij heeft dingen die hij graag wil vertellen. Hoe dan ook maak je wel drie uur lang televisie, en ook wel leuke televisie. En of je het dan nog een level hoger weet te tillen, ja, dat is dan nog de vraag.”

De interviewer confronteert haar ook nog met de keus voor minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes van de VVD als Zomergast, terwijl Abbring lid zou zijn van de Partij voor de Dieren. „Ehh ja, ik doe, ik doe, en dat heeft vooral met mijn werk voor Zondag met Lubach te maken, nooit actief uitspraken over mijn politieke voorkeuren. Maar hoewel als je mijn Twitter volgt, weet je echt wel dat ik niet anti Partij voor de Dieren ben. Iedere interviewer heeft toch zijn eigen politieke oriëntatie?”.

Zomergasten begint zondagavond om 20.15 uur op Nederland 2.