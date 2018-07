Woede om ’foute’ Demi Lovato-meme

In het beeld was te zien hoe de zangeres voor geld vroeg om een hamburger te kopen maar in plaats daarvan drugs kocht. Op social media werd woest gereageerd, waarna PewDiePie de meme verwijderde. „Ik bedoelde er niets mee en ik begreep de situatie niet volledig. Ik realiseer me nu dat het ongevoelig was”, reageerde hij. „Sorry!”.

Het is niet voor het eerst dat de YouTuber onder vuur ligt. Eerder werd hij bekritiseerd om racistische en anti-semitische opmerkigen. Ook toen bood hij zijn excuses aan en zei dat zijn grappen te ver gingen.

PewDiePie Ⓒ Hollandse Hoogte

Opmerkelijk genoeg vinden velen het maar onzin dat de YouTuber de meme verwijderde. Ze snappen niet waarom Demi Lovato zoveel meeleven krijgt, terwijl mensen bij het overlijden van rapper Lil Peep door drugs vooral opmerkten dat het zijn eigen schuld was.

Volgens Page Six zou Lovato er inmiddels mee ingestemd hebben om af te kicken in een kliniek. Al haar optredens zijn gecanceld. Lovato kwam begin deze week in het ziekenhuis terecht na een overdosis crystal meth. Volgens vrienden had het niet veel gescheeld, of ze zou er niet meer geweest zijn.