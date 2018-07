Halfzus Meghan: ’Pa zal sterven van verdriet’

Volgens haar heeft Meghan blijkbaar de ’code van stilte’ overgenomen van de koninklijke familie, om met niemand te spreken die hen bekritiseert. In een pleidooi smeekt Samantha Meghan om de gelegenheid te baat te nemen en contact met hun vader Thomas op te nemen. Dat zou nu kunnen, omdat Meghan naar verluidt op een onofficiële trip naar de VS gaat om daar volgende week zaterdag haar 37e verjaardag te vieren met familie en vrienden.

Samantha maakt zich ernstige zorgen om de neerwaartse spiraal van haar vaders gezondheid, sinds het contact verbroken is. „Ik spreek hem elke dag. Ik zie dat zijn gezondheid eronder lijdt.” Dat gebeurde na een paparazzi-schandaal vlak voor Meghans koninklijke huwelijk, waar de nu 74-jarige Thomas haar eigenlijk naar het altaar had moeten leiden, maar het liet afweten door hartproblemen. Al staat ook dat nu ter discussie. Sindsdien heeft Meghan geen contact meer met hem opgenomen.

’Wreed’

Samantha hoopt dat het niet de royals zelf zijn die Meghan verbieden contact met haar vader te hebben, maar ze moet in elk geval constateren dat zij onbereikbaar is op haar mobiele nummer en dat medewerkers van het paleis niet reageren op zijn sms-berichten. Dus ziet ze in Meghans komst naar de VS een laatste kans. „Als Meghan nu niet zorgt dat ze pappa kan ontmoeten als ze hier is, dan zou dat erg wreed en kwetsend zijn. Het zou zijn hart breken en hij zou sterven van verdriet.”

„Ik wil hen in contact brengen voor het te laat is, zodat ze rustig met elkaar kunnen praten en deze moeilijke periode voor Thomas kunnen afsluiten. Het leven is kort, geen van hen beiden verdiend het om achter te blijven met de consequenties.”