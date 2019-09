Nieuwste Tarantino verbreekt record Inglourious Basterds

Al ruim 500.000 bioscoopbezoekers zagen de negende film van Tarantino, blijkt uit cijfers van filmdistributeur Universal Pictures. Inglourious Basterds wist deze mijlpaal ook te behalen.

Once Upon a Time in Hollywood draait sinds een maand in Nederland en is nog steeds te zien in 140 bioscopen. De film staat in de top 5 en is een van de tien meest succesvolle films van het jaar.

Het verhaal gaat over een tv-acteur die eind jaren zestig voet aan de grond probeert te krijgen in Hollywood. Belangrijke rollen zijn er voor Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie.