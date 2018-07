Thomas Markle: ’Ik ben klaar met Meghan en de royal family’

De 74-jarige Thomas sprak in zijn woonplaats Rosarito in Mexico in de loop van drie dagen negen uur lang met de Britse krant. Hij gaat heen en weer tussen verdriet en woede over de manier waarop hij is behandeld door het Britse hof. „Het kwetst mij erg dat ze mij helemaal heeft buitengesloten”, zegt Thomas over zijn dochter, die hij niet meer kan bereiken. Het telefoonnummer dat hij had werkt niet meer. „Nadat ik een paar kritische woorden zei over de koninklijke familie ben ik afgesloten.”

Markle denkt dat zijn eerdere interviews, en zijn openheid hierin over de kinderwens van zijn dochter en haar man prins Harry, ertoe hebben geleid dat hij is buitengesloten. „Maar Meghan zegt zelf al de afgelopen zes of zeven jaar dat ze graag een gezin wil. Harry zegt het ook. En dat is oké, maar op het moment dat ik het zeg, ben ik persona non grata. Ik heb het gehad met Meghan en de koninklijke familie. Ze willen dat ik mijn mond houd en dat ik wegga, maar ik laat mij niet het zwijgen opleggen.”

Superioriteit

„Het is verdrietig dat Meghan en Harry ergens in het komende jaar een kind krijgen en dat ik dan opa word, maar als we geen contact hebben dan krijg ik mijn kleinkind niet te zien”, spreekt Thomas zijn zorgen uit. „Hoe triest is dat, om een kind zijn grootvader te ontnemen omdat ik een paar kritische woorden over de koninklijke familie heb gezegd?”

Markle is woest over Meghans ’gevoel van superioriteit’. „Ze zou niets zijn zonder mij. Ik heb haar de hertogin gemaakt die ze nu is. Ik heb haar gemaakt tot alles wat zij is.” Hij benadrukt dat hij degene is die het lesgeld van haar dure privéscholen en universiteit heeft betaald. „Ze is de vrouw die ze nu is dankzij alles dat ik voor haar heb gedaan. Krijg ik daar enige erkenning voor? Een bedankje? Ze praat niet eens meer tegen mij. Hoe gemeen is dat?”

Verdriet

Thomas denkt dat Harry’s moeder Diana het verschrikkelijk zou hebben gevonden hoe hij wordt behandeld. Markle realiseert zich dat het erbij halen van zijn moeder, Harry mogelijk erg boos kan maken. „Het interesseert mij niet als Harry nooit meer met mij zou praten. Dat overleef ik wel.”

Toch hoopt Thomas op verzoening. Wanneer hij hierover spreekt, neemt het verdriet het over. „Meghan betekent alles voor mij. Ik houd van haar en dat zal ik altijd blijven doen”, aldus Markle. „Misschien is het makkelijker voor Meghan als ik dood zou gaan. Iedereen zou met haar meeleven. Maar ik hoop dat we het goedmaken. Ik zou het verschrikkelijk vinden om dood te gaan terwijl ik haar nooit meer zou hebben gesproken.”