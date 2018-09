Selma Blair steunt Gunn en stopt met Twitter

Selma hield het kort, maar krachtig. Ze nam afscheid van Twitter met de woorden: „Tot ziens. Je kunt mij vinden op Instagram #iksteunjamesgunn.”

Eerder moedigde Blair haar volgers al aan een petitie te tekenen die producent Disney oproept het ontslag van de Guardians of the Galaxy-regisseur ongedaan te maken. „Hij is van de goeden”, zei ze. „Ik dank je voor je talent, je fatsoen en je ontwikkeling als man. Je hielp mij erbovenop toen ik in een enge plek zat en begeleidde mij naar het fatsoenlijke en goede ding om te doen. Je hebt een sterker karakter dan de meesten die ik ken.”

Bekijk ook: Petitie van Disney tegen ontslag James Gunn nadert doel

Gunn werd vorige week ontslagen door Disney voor de regie van het derde deel van de succesvolle Guardians of the Galaxy-reeks naar aanleiding van tien jaar oude tweets, waarin hij onder meer grappen maakte over pedoseksuelen en verkrachting. De oude grappen werden opgevist door een rechts-conservatieve website. De regisseur staat bekend als een criticus van de Amerikaanse president Donald Trump.