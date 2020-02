William en Catherine volgende maand naar Ierland

Tijdens hun Ierse trip, die plaatsvindt van 3 tot 5 maart, zouden William en Catherine een bezoek willen brengen aan Cork. In 2011 bezocht koningin Elizabeth de stad en deed als eerste Britse royal in 100 jaar Ierland aan. Prins Harry en zijn vrouw Meghan waren vorig jaar nog in Ierland. Het was hun eerste officiële buitenlandse trip als getrouwd stel.

Details van het programma zijn nog niet bekend. De Britse ambassade in Dublin liet via Twitter al wel weten zich te verheugen op de komst van William en Catherine.

Eerder op de dag meldden verschillende media al dat het paar een bezoek plant naar Australië.