ZIEN: ’Keke-challenge’ in Putten gaat vreselijk mis

Al sinds het ontstaan van de Keke-challenge waarschuwt de politie voor de gevaren ervan. Een filmpje uit Putten dat onlangs opdook, bewijst maar weer waarom. De challenge wordt normaal gesproken uitgevoerd door twee mensen: één iemand springt en danst naast de rijdende auto, en de ander filmt het hele gebeuren. Dat had deze man blijkbaar niet door, want hij besloot te springen en liet zijn auto zonder bestuurder verder te laten rijden...

Na zijn sprong valt de automobilist eerst bijna op zijn neus. Nadat hij zich heeft hersteld, probeert hij nog snel het dansje te doen en rent vervolgens als een malle achter de auto aan. Deze glijdt echter steeds verder van de weg en knalt -net nadat de man de auto weer in wilde springen- met een rotklap tegen een boom. „Ik heb het gelukkig nog op video! Doorgaan, doorgaan!”, roept de man die per toeval het hele gebeuren op video heeft vastgelegd. „Stoere gozer zeg, wat geweldig”, concludeert hij sarcastisch.

De automobilist die achter de auto reed, weet een botsing maar net te voorkomen door via de berm verder te rijden. Een ander besluit via de overkant van de weg de in de boom geparkeerde auto in te halen. Overigens is de challenge niet alleen gevaarlijk, hij is ook strafbaar. Mensen die de challenge proberen uit te voeren, lopen het risico op een gevangenisstraf van twee maanden, een boete van 4.100 euro en een rijverbod van twee jaar.

Hoe het me de man uit deze video is afgelopen, is niet bekend.