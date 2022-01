Vlaams mode-icoon Ghislaine Nuytten (67) overleden

In Nederland is Nuytten vooral bekend van Benelux' Next Top Model. Ze zat in het eerste seizoen, dat eind 2009 door RTL 5 werd uitgezonden, in de jury met onder anderen Daphne Deckers en Bastiaan van Schaik.

Tijdens haar loopbaan als model werkte Nuytten onder meer voor Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier en Gianni Versace. Voor de VRT maakte ze modeprogramma's als Blikvanger en Look.