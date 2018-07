Boom bijna weer Planaxis-af

Joris Voorn tijdens Tomorrowland 2017 Ⓒ The Media Nanny

Het Belgische Boom, een piepklein dorpje onder de rook van Antwerpen, is dit (en afgelopen weekend) overgenomen door Tomorrowland. Vandaag is de laatste dag van het festival dat sinds de start in 2005 is uitgegroeid tot één van de belangrijkste dancefestivals ter wereld. De Amsterdamse dj Joris Voorn heeft maar liefst drie optredens op het festival.