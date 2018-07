MICK HARREN trekt pistool in bomvolle kroeg

Het incident van afgelopen vrijdag is een nieuw dieptepunt in een langlopende scheiding tussen Mick Harren en zijn ex-partner Pascale (archieffoto). Ⓒ Ferry de Kok

Volkszanger MICK HARREN is dit weekend in zijn woonplaats Purmerend opgepakt, omdat hij zijn voormalige stiefzoon met een pistool tegen zijn hoofd heeft bedreigd. De 24-jarige JOEY had hem gevraagd zijn moeder voortaan met rust te laten, waarna bij Mick de stoppen doorsloegen. De zanger brengt al enkele nachten door in de cel en vandaag wordt besloten over verlenging van het voorarrest.