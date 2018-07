Tv-show: ’Roy Orbison stierf door verslaving’

Het zou gaan om een verslaving aan diëten. De zanger en songwriter stierf in 1988 op 52-jarige leeftijd aan een hartaanval terwijl hij zijn moeder bezocht in Tennessee. Volgens de Amerikaanse patholoog Dr. Michael Hunter zou de reden van de hartaanval gelegen hebben in zijn ongezonde obsessie met zijn dieet.

Het leven van de zanger kende veel familietragedies: zijn vrouw Claudette stierf in 1966 bij een motorongeluk, in 1968 kwamen twee van hun drie kinderen om het leven door een brand in zijn huis in Nashville. Zelf was de zanger toen op tour. In 1969 hertrouwde Orbison en vanaf dat moment stortte hij zich op zijn carrière. Maar buiten het podium zou hij flink gejojood hebben: zodra hij van het podium afkwam, zou hij zich volgestouwd hebben met eten, om zichzelf vervolgens zowat uit te hongeren om maar weer op gewicht te komen voor het volgende concert.

Enorme belasting

„Deze vicieuze cirkel van aanzienlijke gewichtstoename gevolgd door drastisch gewichtsverlies zal zonder enige twijfel een enorme belasting voor zijn hart zijn geweest”, verklaart Dr. Hunter in een nieuwe aflevering van het tv-programma Autopsy, The Last Hours of... dat later dit jaar in Engeland wordt uitgezonden.

Om zijn stelling te onderbouwen, bekeek hij medische rapporten en interviewde vrienden en collega’s van de rock’n roll-ster. Op basis hiervan suggereert hij dat Orbison de waarschuwingssignalen negeerde en zijn ongezonde levensstijl niet aanpakte.

Brug te ver

Zelfs toen de zanger een driedubbele bypassoperatie onderging, tien jaar voor zijn uiteindelijke overlijden in december 1988, begon hij al snel weer met zijn patroon van extreem overeten en extreem vasten. Orbison kon niet anders, begrijpt Dr Hunter, nadat hij zijn eerste vrouw, die zijn jeugdliefde was, en twee kinderen had verloren. „Hij is nooit echt hersteld van deze tragedies”, vertelt ook voormalig tourmanager Terry Wildlake.

En hoewel hij het advies van zijn goede vriend en zanger Johnny Cash om medische hulp te zoeken in de wind sloeg, toen hij aan hem onthulde dat hij hevige pijn op de borst had, huurde hij wel een fitnesstrainer in om gezond te worden. Maar juist dit zou tragisch genoeg bijgedragen kunnen hebben aan zijn dood, stelt Hunter. „Om bovenop zijn stijl van diëten plotseling een trainingsprogramma te gooien, en dat op 52-jarige leeftijd, zou net een brug te ver geweest kunnen zijn.”