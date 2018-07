Zomergasten gemist? In 11 tweets bijgepraat

Het zijn niet de minsten die commentaar hebben op het drie uur durende praatprogramma waarin Janine Abbring dit jaar weer de interviews doet met verscheidene gasten die hun bijzondere tv-fragmenten delen met het grote publiek. De eerste gast is actrice Romana Vrede, maar afgaand op de vele kritische tweets weet zij de kijker niet te boeien met het verhaal over haar zoon die autistisch is, de emotie boosheid en de ’blanke redactie’ van het programma.

Zo mist voormalig politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg de verdieping. „De kracht van Zomergasten is de verdieping in en verwondering over een verrassende denkwereld van de gast, dat is wmb vanavond helaas niet het geval.” Ook cabaretier Jochem Myer ’komt er niet goed in, vandaag’.

Anderen vinden het programma juist weer teveel diepgang pretenderen en vragen zich of het ’dit elitaire witte droge wijn 020-interview’ werkelijk betaald wordt door de belastingbetaler. Nee, dan liever fragmenten uit Schatjes, Medisch Centrum West of Love Letters.

Maar hee, als je je dan zo ergert, zapp dan gewoon weg, reageren anderen op de vele cricitasters.

En waar degenen die de diepgang wel trekken, de dynamiek tussen Abbring en Vrede analyseren - ’Geen klik’; ’Ingewikkeld en moeizaam maar tegelijkterijd ook boeiend en interessant’; ’Er schuurt iets in het contact’ - nemen anderen een verheven afstand van het programma en de reacties erop. „Retweet als je geen Zomergasten kijkt” en: „Geen Zomergasten kijken, is het nieuwe diepzinnig.”