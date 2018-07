BOWY HARREN reageert: ’Mick wordt zelf al jaren bedreigd’

Mick Harren werd dit weekend in zijn woonplaats Purmerend opgepakt, omdat hij zijn voormalige stiefzoon met een pistool tegen zijn hoofd zou hebben bedreigd. De 24-jarige Joey had hem gevraagd zijn moeder, Micks ex-vrouw Pascale, voortaan met rust te laten, waarna bij Mick de stoppen doorsloegen. De zanger brengt al enkele nachten door in de cel en vandaag wordt besloten over verlenging van het voorarrest.

Zo luidde het verhaal, maar zoon Bowy Harren wil daar graag nader licht op werpen. Want ja, zijn vader trok een pistool uit zijn zak, dat staat ook op camera, maar het was een neppwapen én Mick zou goede redenen gehad hebben om dat pistool op zak te dragen. „Hij wordt al jaren bedreigd door zijn stiefzoon en mogelijk heeft ook de nieuwe vriend van Pascale er wat mee te maken.” Volgens hem vallen in politiedossiers honderden aangiftes terug te vinden. „Ik ben erbij geweest dat mijn vader rare anonieme telefoontjes kreeg in de auto. Maar volgens de politie is dat niet te traceren. Joey heeft zelfs een keer bij mijn vader voor de deur gestaan met een revolver. Maar omdat er geen camerabeelden van zijn, kunnen we het niet bewijzen.”

Neprevolver

En omdat de bedreigingen toenamen in ernst, zou Mick Harren zich niet meer veilig hebben gevoeld. „We hebben een lamp, een soort kandelaar met een revolver eraan, nep natuurlijk. Die had mijn vader er toen afgezaagd. Hij heeft hem niet altijd bij zich gedragen hoor, en achteraf kun je zeggen: dat was niet slim, maar ik snap ’m heel goed. Het zijn geen lieve jongens die hem bedreigen.” Volgens Bowy knapte er iets op het moment dat Joey hem dit weekend voor de zoveelste keer opzocht, samen met een boomlange kerel.

"Hij was bang, het zijn geen lieve jongens"

„Ze gooiden een barkruk naar hem toe. Uit angst heeft hij toen de neprevolver uit zijn jaszak gehaald. Daarop rende Joey keihard naar het politiebureau. Mijn vader is erachteraan gegaan om zichzelf aan te geven, wetende dat het niet slim was wat hij heeft gedaan”, vernam Bowy van zijn zusje Semmy, die erbij was. „De politie zag ook al snel dat hij geen echt vuurwapen bij zich had.” Waarom Mick dan toch nog zo lang vastzit, is Bowy ook een raadsel. „Ik kan hem niet spreken. Zijn advocaat heeft me verteld dat we moeten afwachten op een uitspraak wanneer hij wordt voorgeleid.”

Het is in de familie al heibel sinds de scheiding tussen Pascale en Mick, ruim vier jaar geleden. Er ontstond een strijd om de zorg om hun gezamenlijke dochter Semmy (15), waarbij Mick aan het langste eind trok, ondanks verwijten aan zijn adres van agressie. Joey, en Bowy, de zoons uit eerdere relaties van respectievelijk Pascale en Mick, groeiden tijdens het huwelijk als stiefbroers van dezelfde leeftijd op, maar komen nu lijnrecht tegenover elkaar te staan, al heeft Bowy tot de dag van vandaag geprobeerd zich buiten de familievete te houden. Maar nu hij de carrière van zijn vader geschaad ziet worden en zijn (half)zusje Semmy in het gevecht betrokken is - „Zij hebben haar uitgescholden, ze is volledig overstuur” - wil hij niet langer zwijgen. „Het kan me nu niet meer schelen of ze mij ook gaan bedreigen.”

’Zorgen om Semmy’

Bowy’s frustratie is groot, vertelt hij aan Privé, nu hij zijn vader de dupe ziet worden van een arrestatie door de politie die juist in zijn ogen naliet iets te doen met de aangiftes die zij deden. Volgens hem zegt het feit dat zijn vader inmiddels op een politiebureau in Zaandijk zit, genoeg. „Het politiebureau in Purmerend had te weinig plek.” Hij bevestigt daarmee ook dat zijn vader wel degelijk nog vastzit; iets wat hij op Facebook stellig ontkende in reactie op het verhaal van De Telegraaf, uit dezelfde frustratie, zo blijkt. Toch kan hij de feiten niet ontkennen. „Wat ik schreef over dat ik zondag nog met mijn vader aan het sporten was geweest, klopt inderdaad niet. Ik heb te horen gekregen dat hij nog tot dinsdag vastzit.”

"Ze hebben haar uitgescholden, ze is volledig overstuur"

En dat brengt het familiedrama tot een nieuw knelpunt, want Mick zorgde dus voor de dochter van hem en zijn ex-vrouw Pascale. „Semmy maakt zich grote zorgen over wat er nu met haar gaat gebeuren. Ze is minderjarig, maar wil absoluut niet naar haar moeder. Ik probeer haar te troosten, zeg dat ze het nu moet loslaten. En ik doe er alles aan om nu dus het echte verhaal naar buiten te brengen. Maar meer kan ik ook niet doen.”

Hoe het dan zit met de beweringen dat de zaken precies andersom liggen, dat juist Mick al eens eerder een wapen op zijn stiefzoon had gericht en hij wel degelijk degene is die zijn ex-vrouw al die jaren is blijven lastigvallen? „Mijn vader heeft het losgelaten en kijkt al jaren niet meer naar haar om. Allemaal vrienden en familie kennen dit verhaal. Of vraag het mijn zusje; zij heeft overal tussenin gezeten.”