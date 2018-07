Mel B mag Eddie Murphy niet noemen in boek

The Sun ontdekte dat toen Mel in 2007 een deal sloot met de acteur, ze toezegde zich niet publiekelijk uit te laten over Eddie. De overeenkomst was het resultaat van een rechtszaak rond de dochter van Mel en Eddie, Angel. Tijdens de zwangerschap van Mel betwijfelde Eddie openlijk of hij wel de vader was van het kind. Na haar geboorte werd vastgesteld dat het meisje wel degelijk de biologische dochter is van Eddie. De acteur en de zangeres kwamen uiteindelijk tot een deal waarin Eddie zijn financiële verantwoordelijkheid nam.

Het boek van Mel, dat Brutally Honest gaat heten, moet in november uitkomen. Ze zal daarin wél schrijven over haar huwelijk met Stephen Belafonte, dat vorig jaar op de klippen liep. De zangeres beschuldigt de zakenman van huiselijk geweld tijdens hun relatie. „Ik heb tien jaar gezwegen, maar na een zeer publieke rechtszaak, wil ik mijn verhaal vertellen”, liet Mel weten bij de aankondiging van haar autobiografie in maart. „Dit boek zal aantonen dat dit iedereen kan overkomen. Het is belangrijk dat mijn drie meiden, die ik in mijn eentje opvoed, weten hoe ze de vicieuze cirkel van mishandeling kunnen doorbreken.”

Mel heeft naast de inmiddels 11-jarige Angel ook een dochter met Stephen, Madison (6). Tijdens een eerdere relatie met de Nederlandse danser Jimmy Gulzar kreeg ze de nu 19-jarige Phoenix.