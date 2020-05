Dochter Natalie Wood: ’Mijn vader heeft haar niet vermoord!’

Natasha Gregson Wagner kan simpelweg niet geloven dat Robert Wagner betrokken is bij de dood van haar moeder, Natalie Wood, Ⓒ Getty Imgages / ANP

Bijna veertig jaar nadat Natalie Wood om het leven kwam, is nog altijd niet duidelijk wat er die bewuste avond precies is gebeurd. Hoewel haar dood in eerste instantie werd bestempeld als ongeluk, beschouwt de politie het overlijden sinds enkele jaren als een ’verdacht sterfgeval’ waarbij haar ex-echtgenoot, Robert Wagner, als ’person of interest’ wordt gezien. Wood’s dochter, Natasha Gregson Wagner, wil hier echter niets van weten. Ze vindt het idee dat hij zou hebben bijgedragen aan de dood van haar moeder ronduit belachelijk.