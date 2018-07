Jon van Eerd razend: ’easyJet heeft honderden mensen misleid’

In het relaas vertelt Van Eerd dat hij begin deze maand van plan was om vanuit Londen naar Marseille te vliegen. Na urenlang wachten werd de vlucht uiteindelijk geannuleerd. De passagiers werden naar gate 53 gestuurd en daar zouden ze hun vlucht om kunnen boeken. Maar dat bleek een sterk staaltje van klantenbedrog, meldt Van Eerd.

„De mensen om mij heen begonnen te rennen. Bij mij begon echter een klein bezorgd lampje te knipperen. Want eenmaal door die controle stonden we toch buiten? Maar in het gedrang en door het geduw was mijn handeling sneller dan mijn gedachte. Een schuifdeur en ... buiten! We stonden buiten! Geen informatiebalie, alle winkels gesloten. (...)Dit is het moment waarop oorlog ontstaat!”

Volgens Van Eerd werd het een chaos. „Mensen beginnen hysterisch alle kanten op te rennen. Duwen bejaarde mensen om, die in paniek hun wandelstok kwijt raken. Ik neem een huilend Italiaans meisje mee. Ze weet niet wat ze moet doen. Iedereen rent richting een hotel. Het regent inmiddels hard.”

„Dit is een aanklacht tegen het ongebreidelde schofterige gedrag van easyJet!” schrijft Van Eerd. „Ze hebben die honderden mensen simpelweg het vliegveld uitgeloosd en aan hun lot overgelaten. Deur dicht en wegwezen. Ons probleem niet meer. Zoek het maar uit!”

Tot slot doet de 57-jarige acteur een oproep aan de luchtvaartmaatschappij. „easyJet neem je verantwoordelijkheid! Dát het misloopt kunnen jullie niks aan doen. Maar hóe het misloopt wel!”